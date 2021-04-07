EBRD'den Türkiye değerlendirmesi: Sıkı para politikasına odaklanılmalı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, merkez bankası başkanının görevden alınmasından sonra Türkiye’nin finansal istikrarı konusunda endişelerin arttığını ve Türkiye’deki politika yapıcıların sıkı para politikasına odaklanıp enflasyonla mücadele etmelerinin gerektiğini açıkladı.

Renaud-Basso, "Merkez bankası başkanını çok sık değiştirmek Türkiye'nin güvenilirliği için iyi değil" dedi. Ayrıca Renaud-Basso, 38 ülkeyi kapsayan EBRD bölgesindeki en büyük riskin koronavirüs aşılarına erişimin yavaşlığı olduğunu belirtti.

Türkiye geçen yıl EBRD'den 1.7 milyar euro kredi almıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "faizleri de tek haneli rakamlara indirerek bütçedeki (faiz) yükünü çok daha azaltacağız" demişti.