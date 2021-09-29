EBRD'den Türkiye için 500 milyon euroluk yeşil fon
EBRD, Türkiye'de yeşil enerji yatırımlarının desteklenmesi için 500 milyon euroluk fon oluşturdu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 500 milyon euroluk Yeşil Enerji Finansman Fonu (GEFF) hazırladı.
Finansman programı ile yeşil enerji yatırımlarının yanı sıra enerji verimlilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği projelerinin desteklenmesi hedeflenecek.
Açıklamada hazırlanacak fonun Türkiye'de özel bankalar ve/veya leasing şirketleri üzerinden kullandırılacağı kaydedildi. EBRD'nin konsept değerlendirmesinden geçen projenin nihai onayını 27 Ekim'de vermesi bekleniyor.