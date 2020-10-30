ECB, aralıkta yeni adımlar atacak

30 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ikinci koronavirüs salgın dalgasından kaynaklanan ekonomik yansımaları kontrol altına almak için Aralık ayında para politikasını daha da gevşetmeyi taahhüt etti.

Para politikasındaki gevşeme muhtemelen daha fazla tahvil alımı veya bankalar için ucuz kredi şeklini alacak.

ECB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında para politikasında değişikliklik yapmamış olsa da para politikası kanalıyla ekonomiye daha fazla destek vereceğinin en net sinyalini verdi. Avrupa'da alınan yeni ulusal tecrit önlemleri euro bölgesi ekonomisi için çift dipli resesyonu ihtimalini giderek daha muhtemel hale getiriyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hepimiz, harekete geçmemiz ve bu nedenle araçlarımızı bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımızda yeniden ayarlamamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

Kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre dünkü toplantıda bazı politika yapıcılar ECB'nin koronavirüs salgını sonrası başlatılan varlık alım programını (PEPP) genişletmesini tercih ederken, diğerleri ise merkez bankasının bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği TLTRO programı yanlısı tutum takındı. Bazıları ise iki imkanın karışımından oluşan bir politika uygulanmasını istedi.

Lagarde, ECB yetkililerin "tüm araçlar" üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.