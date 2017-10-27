"ECB, aylık varlık alımlarından uzaklaşmalı"

27 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), dün gelecek yılın başından itibaren aylık tahvil alımlarını yarıya düşürmeyi kararlaştırdı ancak alım programını dokuz ay uzattı. ECB, ayrıca büyüme ve enflasyonun toparlanmak için hâlâ yoğun desteğe ihtiyaç gösterdiği gerekçesiyle, alımların daha da uzatılabileceğini belirtti.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann yeni tahvil alımlarını fazla gerekli görmediklerini ifade ettiler.

Villeroy, "Standart-dışı para politikamız... sadece net aylık alımlardan ibaret değil, onun için buna çok fazla odaklanmamıza gerek yok" dedi.

"(Politikamız) tahmin edilebilir bir sıralamayla ve aşamalı normalleşme stratejimizin parçası olarak birlikte kullanabileceğimiz bir grup enstrümandan oluşuyor."

"Weidmann daha sert konuştu"

ECB'nin tahvil alımlarını uzun zamandır eleştiren Weidmann'ın eleştirileri daha sert oldu.

Weidmann, "Benim görüşüme göre, alımların kesin bir şekilde sona ermesi doğru olurdu çünkü, bildiğiniz gibi ben Euro Bölgesinde devlet tahvillerinin alınmasına karşıyım. Aylık tahvil alımlarından ziyade, şu ana kadar bilançomuza aldığımız tahvillerin büyüklüğü alım programının gücünü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 2 trilyon euronun üstünde varlık alımı yapmış olan ECB, gelecek yılın sonuna kadar bu miktarı 2.6 trilyona çıkarabilir.

ECB, bilançosuna aldığı ve vadesi dolan tahvillerin yerine yenilerini koyarak bu miktarı uzunca bir süre sabit tutmayı vaat etmişti.

Weidmann'ın iki yıl sonra görevi sona erecek olan Mario Draghi'nin yerine ECB başkanlığına gelebileceği konuşuluyor.

Kaynak: Reuters