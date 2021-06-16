ECB, bankalar için sermaye zorunluluğunu istisnasını 9 ay uzatacak

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde göre

Avrupa Merkez Bankası, bankalar için sermaye zorunluluklarının uygulanmasına koranavirüs salgını sırasında verdiği arayı 9 ay uzatmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar, ECB Yönetim Konseyi'nin bu kararı henüz onaylamadığını da ifade ettiler.

9 ay uzatma kararı onaylanır ise, ECB'nin gözetimi kapsamındaki bankalar merkezç bankalarına karşı bazı yükümlülüklernini Mart 2022'ye kadar kaldıraç oranı hesaplamalarının dışında bırakabilecekler. ECB konuya ilişkin açıklama yapmadı