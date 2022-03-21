ECB Başkanı Lagarde’dan stagflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Paris'teki Institut Montaigne'de yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve gıdada oluşan yüksek fiyatların, küresel bir stagflasyon (yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve düşük büyüme problemleri) riskini yeniden gündeme getirmesini ve savaşın ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Tedarik dar boğazları ile yüksek kalan enerji ve gıda fiyatlarının kısa vadeli enflasyonun sürükleyicileri olduğunu belirten Lagarde, “Halihazırda stagflasyon işaretleri görmüyoruz.” dedi.

Lagarde, başta doğal gaz olmak üzere enerji fiyatlarına karşı kamu mali desteklerinin hedefli olması, kamu yardımlarının yoksul hanehalklarına gitmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyümeye etkileri olacağını ifade eden Lagarde, Avrupa ekonomilerinin savaşın etkilerine ABD'den daha fazla maruz kaldığını vurguladı.

Lagarde, iklim değişikliği ile mücadele politikalarının orta vadede enflasyonu yükseltebileceğini ancak uzun vadede bunun düşük olacağını kaydetti.

Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirten Lagarde, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.