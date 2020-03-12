ECB, büyüme tahminini düşürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti. Lagarde, "Euro Bölgesi için riskler 'önemli ölçüde' aşağı yönlü" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç ayda bir güncellediği ve koronavirüs salgını öncesinde
hazırladığı büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.
2020 yılı Euro Bölgesi büyüme beklentisi yüzde 1.1'den yüzde 0.8'e, 2021 tahmini yüzde 1.4'ten yüzde 1.3'e çekildi. ECB, 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 1.4'te tuttu.
ECB 2020 enflasyon tahminini yüzde 1.1'de, 2021 tahminini de yüzde 1.4'te bıraktı.
Faiz kararının ardından basın toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgınının Euro Bölgesi'nin büyümesine olumsuz etkisi olduğunu, piyasa oynaklığını artırdığını belirtti. Virüsün kayda değer ekonomik etkisi olacağını belirten Lagarde "Ekonomik aktivitede büyük etkisi olacak, üretimi yavaşlatacaktır" dedi.
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