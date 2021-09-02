ECB de tapering’e daha erken başlayabilir

Deniz KILINÇ

Pandemi nedeniyle artırılan parasal teşvikler ve tahvil satın alımlarındaki artış sonrası enflasyondaki bu artışın geçici olduğu yorumları yapılsa da İspanyol El Confidencial gazetesine konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü ve bunun, bankanın ilerleyen günlerde açıklayacağı para politikası kararlarına yansıyacağını söyledi. ECB’den gelecek tapering mesajı beklenirken, Euro/dolar paritesine ilişkin öngörülerde de değişiklikler var. Commerzbank, paritenin temmuz zirvesi olan 1.19’a yükseleceğini tahmin ediyor. Danske Bank ise küresel ekonomik toparlanmaya paralel güçlenen dolarla paritenin bir yıl sonra 1.10-1.15 dolara inebileceğini öngörüyor.

ECB kararını 9 Eylül’de verebilir

Euro Bölgesi’nin Delta varyantından nispeten az etkilenmesi sonrası bazı politika yapıcılar, tahvil satın alımlarının gelecek hafta azaltılabileceği çağrıları yapmıştı. Bu kapsamda ECB, 9 Eylül’deki toplantısında tapering’e ilişkin bir karar alabilir. Guindos bu kapsamda resmi bir öngörüde bulunmasa da ekonomik görünümdeki hızlı toparlanmanın “parasal politikada kademeli normalleşmeye” işaret edebileceğini söyledi. Guindos, enflasyondaki artışın geçici olduğunu ve 2022’de yüzde 2’lik hedefin altına düşeceğini öngörse de söz konusu “geçici etkilerin yapısal sorunlara yol açabileceği” uyarısını yaptı ve enflasyonu artıran faktörlerin ECB’nin yakın takibinde olacağını belirtti.

Öte yandan Euro Bölgesi’nde devlet tahvil getirileri, tahvil alımlarının gelecekteki hızına ilişkin tedirginliğin artmasıyla altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. 10 yıllık Almanya Hazine tahvilinin (Bund) getirisi yüzde -0,354’e yükseldi. Ayrıca ECB üyesi Robert Holzmann'ın şahin yorumlarının da yatırımcıları tedirgin etmesiyle salı günü blok genelinde borçlanma maliyetleri yükseldi.

Enflasyondaki yükselişe paralel, Euro dolar karşısında dün TSİ 16:50’de 0,39 artışla 1,1846 dolara yükselerek, 5 Ağustos’taki 1,1842 dolar düzeyinin üzerine çıktı ve neredeyse son bir ayın zirvesine ulaştı.

Commerzbank: Parite gözünü yeniden 1.19’a dikti

ECB’nin varlık alım programına ilişkin kararı beklenirken, Euro/dolar paritesine yönelik öngörüler de gelmeye devam ediyor. Commerzbank teknik analiz direktörü Karen Jones, paritenin gözünü yeniden temmuz ayındaki zirve olan 1.1909 dolara diktiğini söyledi. Bankaya göre 1.1771 dolar seviyesinin ise aşağı yönlü bir direnç noktasına işaret ediyor. Bankaya göre söz konusu düzey, konsolidasyon dönemlerini takiben daha önceki bir eğilimin yeniden başladığına ve paritenin en düşük düzeyini gördüğüne işaret ediyor.

Danske: Bir yıl sonra 1.10-1.15 seviyeleri görülebilir

Commerzbank’ın öngörüsünün aksine, Danske Bank ise küresel ekonomik toparlanmada görülen zirve sonrası doların güçleneceğini ve bunun Euro/dolar paritesinde uzun vadede düşüşe yol açabileceğini bekliyor. Bankadan yayınlanan notta, ekonomik iyileşmenin zirveyi geride bırakmasının doları destekleyeceği ve bu yüzden paritenin 2010, 2015 ve 2018 zirvelerini yeniden gördükten sonra 2022’de 1.10-1.15 dolar seviyelerine yeniden inebilmesinin “gerçekçi” olacağı belirtiliyor.