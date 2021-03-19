ECB: Dijital euro en erken 5 yıl sonra çıkarılabilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital euro çıkarıp çıkarmamak konusunoda bu yılın ortalarında karar verebileceklerini belirtirken, dijital paranın kullanıma sunulmasının ise en az 5yıl uzakta olduğunu vurguladı.

Panetta, "Eğer bu yıl süreç öngörümdüğü gibi gider ise, 2 yıllık bir araştırma dönemi ve 2-3 yıllık bir uygulama aşaması olacak" dedi.



"5 yıl uzun bir zaman, ancak dijital euro basit bir konu değil, teknik olarak basit bir olay değil" diye konuşan Panetta, "Dijital para çıkarmanın kaçınılmaz olarak sadece yurt için hem de yurt dışı ödemeler ve finansal piyasalar üzerinde değil aynı zamanda tüm toplum üzerinde etkisi olacağını vurguladı.