ECB: Enflasyon için riskler yukarı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel yaptığı açıklamada. enflasyona yönelik öngörülerde artan belirsizliğin hesaba katılması gerektiğini vurgularken, belirsiz ekonomik ortamda ECB üyelerinin 16 Aralık'ta yapılacak toplantıda manevra için hareket alanını devam ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

"Çok yüksek belirsizlik döneminde, seçenekliliğin devam ettirilmesi olağanüstü önemli" ifadelerine kullanan Schnabel, "Çok uzun bir süre için önceden taahhütte bulunulmamalı. Bu bir hata olur" diye konuştu.

Konuşmasında PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının Mart ayında sona erdirilmesi kararında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Schnabel, "Ancak esnekliğin kritik rolünün bilincinde olmalıyız. PEPP çerçevesinde net varlık alımları sıfıra inse de PEPP hemen ortadan kaybolmayacak. Varlık alımları olacak, ancak PEPP kadar çok olmayacak" dedi.

Jens Weidmann'ın ardından Bundesbank Başkanı olacağı spekülasyonlarının sorulduğu Schnabel, bu spekuülasyonları beslemek istemediğini, ECB kararlarına odaklandığını ifade etti.