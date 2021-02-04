ECB, Euro Bölgesi üyesi olmayan merkez bankalarının likidite kolaylığını uzattı

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi üyesi olmayan merkez bankaları ile var olan euro likidite hatlarını Mart 2022'ye kadar geçici olarak uzattı.



Yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Nırvatistan, Macaristan, Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile euro likidite hatları 9 aylık süre için uzatıldı.