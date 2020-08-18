ECB, euro likiditesi sağlamak için repo hattı oluşturdu

18 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası(ECB), finansal kurumlara euro likiditesi sağlamak için Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ulusal Bankası ve San Marino Merkez Bankası ile bir repo hattı oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya ile yapılan anlaşmaya göre, ECB'den maksimum 3 ay vadeli olarak 400 milyon euroya kadar borçlanılabilecek. San Marino Merkez Bankası ile oluşturulan hat ile Banka ECB'den 100 milyon euroya kadar borçlanabilecek.

İki repo hattı da Haziran 2021'e kadar uygulamada kalacak.

Oluşturulan repo hattı çerçevesinde ECB, Euro Bölgesi üyesi olmayan merkez bankalarına euro cinsinden teminatlar karşılığında euro likiditesi sağlıyor.

(Kaynak: Foreks)