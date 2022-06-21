ECB, eylülde ne kadar faiz artıracağına henüz karar vermedi

Profesyonel Ekonomistler Derneği Yıllık Akşam Yemeği'nde konuşan Lane, ECB'nin 21 Temmuz'da yapılacak toplantı 25 baz puanlık faiz artırımı yapılması yönündeki kararı üzerinde yeniden bir tartışma yapmayacağını, ancak Eylül ayında faiz artırımının büyüklüğünün ne olacağına henüz karar vermediğini ifade etti.

Temmuz ayında faiz artırımı yapılması kararının yeniden tartışmaya açılması için neden görmediğini belirten Lane, enflasyon ile mücadele için para politikasının "normalleştirilmesi" konusunda hızlanılması için ECB üzerinde baskının arttığını da vurguladı.

Lane, "Eylül ayı faiz artırımı büyüklüğünün devam eden ve gelişen değerlendirmelerimizin yansıtacağını söylemenin yeterli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.