ECB faiz artışını erteleyebilir

27 Mart 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nin dış talebin daha kalıcı bozulmasıyla karşı karşıya kaldığını ve ECB'nin gerekirse planlanan faiz artışını daha fazla ertelemeye hazır olduğunu belirtti.

Draghi Frankfurt'taki bir konferansta, "Mart toplantısında yaptığımız gibi, ileriye dönük faiz yönlendirmemizi yeni enflasyon görünümünü yansıtacak şekilde ayarlayarak, para politikasının ekonomiyi desteklemeye devam etmesini sağlayacağız" dedi.

ECB bu ayın başında yaptığı para politikası toplantısında yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için faiz artırım tarihini ertelemiş ve ekonomiye ucuz kredi vermeleri için bankalara yeni uzun vadeli kaynak sağlamıştı.

Yine de, ECB resesyon riskinin düşük kalmaya devam ettiğini ve büyümenin devam edeceğini, bu nedenle tarihi düşük seviyede bulunan faizde artışın 2020 için masada kalacağını savundu.

Kaynak: Reuters