ECB, faiz değişikliğine gitmedi

10 Nisan 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizlerde değişikliğe gitmedi; faiz oranı yüzde 0,00 olarak korundu. Ayrıca, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranı yüzde eksi 0,40, marjinal faiz oranı da yüzde 0,25 olarak kaldı. Beklentiler de bu yöndeydi.

Banka açıklamasında faiz oranlarının en azından 2019 yılı sonuna kadar cari seviyelerde kalmasını beklediğini belirtti.

ECB, "Vadesi dolan kıymetlerden ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesine devam etme niyetindeyiz. Yeniden yatırıma yönlendirmenin faiz artırımları başladıktan sonra uzun bir dönem için daha devam etmesi uygun olur" açıklamasında bulundu.

Euro Bölgesinde yıllık tüketici fiyatları yüzde 1,4, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor.

ECB en son 16 Mart 2016 tarihinde faiz oranlarını 5'er baz puan aşağı çekerek bugünkü seviyesine getirmişti. Bu arada bankanın bir sonraki toplantısı 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.