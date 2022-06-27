ECB faiz kararlarını 30 dakika daha geç açıklayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, 21 Temmuz'da yapacağı toplantısından başlayarak faiz kararını 30 dakika daha geç açıklayacak.

Bugüne kadar faiz kararlarını Türkiye saati ile 14.45'te açıklayan ECB Yönetim Konseyi, 21 Temmuz'dan itibaren karalarını 15.15'te duyuracak.

ECB Başkanı'nın Yönetim Konseyi kararlarına ilişkin basın toplantısı da saat 15.30 yerine 15.45'te başlayacak.

Para politikası açıklaması gibi ilişkili belgeler de Türkiye saati ile 16.00'da yayınlanacak.

Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Konseyi'nin toplantı tarihlerinde ise değişiklik yapmadı.