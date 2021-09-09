ECB, faiz oranını değiştirmedi

Haftanın en önemli gündem maddelerinden olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. ECB, piyasalardaki beklentiler dahilinde faiz oranını değiştirmedi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Varlık alımları da değişmedi

ECB, pandemi varlık alım programını 1,85 trilyon euroda tuttu. Pandemi alım programının ılımlı yavaş bir patikada sürdürüleceği vurgulandı. Toplantı karar metninde geçiş sürecinde enflasyon hedefinin ılımlı seviyede geçebileceği ifade edildi.

Euro Bölgesinde , son açıklanan ağustos verisinde yıllık tüketici fiyatları yüzde 3, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1,6 olarak duyurulmuştu

Gözler Lagarde'da

ECB Başkanı Christine Lagarde, her zaman olduğu gibi Para Politikası Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.