ECB, faiz oranlarını değiştirmedi

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 8,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Varlık programı 1 Temmuz'da bitiyor

Banka 2015 yılında başlayan varlık alım programını 1 Temmuz'da bitireceğini açıklarken Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Eylül ayında da artış öngörüldü. Açıklamada enflasyon görünümü kötüleşirse Eylül'de daha büyük adım atılmasının mümkün olduğu, Eylül ayından sonra ise "kademeli fakat sürekli" faiz artışı olacağı belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı TSI 15.30'da başlayacak.