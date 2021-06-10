ECB faizi ve PEPP'i değiştirmedi, gözler Lagarde ve ABD enflasyonunda

Avrupa Merkez Bankası, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirilmeyeceği yönündeydi.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB Yönetim Kurulu enflasyon görünümünün yüzde 2 düzeyine yeterince yakın ancak bunun altında bir seviyeye güçlü bir şekilde yakınlaştığını görene kadar faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediğini açıkladı.

ECB, 1,85 trilyon euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da COVID-19 krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, çerçevesinde varlık alımlarının ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor.

Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.

Karar öncesi hafif düşüşle 1,2176 düzeyinde seyreden euro/dolar paritesi ECB kararı sonrası yüzde 0,77 düşüşle 1,2173’e çekildi.

ABD enflasyon verisi öncesinde hafif yükselişle 90,13 düzeylerinde seyreden dolar endeksi ise ECB sonrası yüzde 0,2 artışla 90,14 puana yükseldi.

ECB varlık programında “esneklik” vurgusu yapabilir

Atlantik’in diğer yakasında ise ECB henüz bu konuda çok net bir söylem kullanmadı ancak burada da enflasyon konusunda endişeli bir açıklama hiç yapılmadı. Yüzde 2’nin altında ve yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefi olan Euro Bölgesi’nin son açıklanan mayıs ayı yıllık enflasyonu yüzde 2’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1’in altında (0,9). ECB’nin 1,85 trilyon Euro’luk varlık alım programını azaltmak konusunda acelesi yok, ancak dönemsel bir esneme olabileceği vurgusu yapıp, tahvile olan ilginin geleneksel olarak azaldığı ağustosta varlık alımlarını hafif düşürebileceği öngörülüyor. BNP Paribas'ın baş küresel ekonomisti Luigi Speranza, tahvil alımlarının hızında ılımlı bir yavaşlamaya yol açabilecek "varlık alımlarının gevşeme yanlısı olarak azaltılmasını" beklediğini ifade etti. Ancak analistlerin çoğu varlık alımlarının 3. çeyrekte de aynı hızda devam edeceği görüşünde. ECB'nin yarınki toplantısında büyüme öngörüleri de takip edilecek çünkü bu verilerin ABD’deki mali canlandırma paketinin yayılma etkilerini ilk yansıtacak verileri oluşturacağı düşünülüyor.