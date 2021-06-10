ECB kararları sonrası dolar ve euroda düşüş yüzde 1'i geçti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalar ve özellikle de gelişmekte olan ülke para birimleri için ciddi baskı yaratan kritik süreç bugünkü ECB'nin faiz toplantısı ile başladı. ECB, haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmezken varlım alım programı (PEPP) alım miktarını da azaltmadı ve 1,85 tirilyon euro düzeyinde sabit bıraktı. Piyasalarda ECB'nin PEPP kapsamında varlık alım tutarında indirime gitme ihtimali bulunuyordu. Saat 15:30'da ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı ve buradan gelecek mesajlarda olacak.



Yoğun ve kritik gündem öncesinde güne 8,58 düzeyinde başlayan dolar/TL, gün ortasına doğru 8,52'lere kadar çekilmişti. Euro/TL ise 10,47'lerden 10,40'ın altına inmişti. ECB'nin beklentiler dahilinde gelen kararları ve varlık alımlarının devam etmesiyle birliktr Türk Lirası varlıklar değer kazandı. Dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler yüzde 1'in üzerine çıktı.



Dolar/TL 8,50'nin; euro/TL ise 10,35'in altını gördü. Saat 15:00 itibarıyla dolar/TL, 8,5020; euro/TL ise 10,3560'tan işlem görmeye devam ediyor.

Gözler ABD enflasyonunda

Günün ve haftanın bir diğer önemli verisinde ise ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisi izlenecek. ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 4,2, çekirdek tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Piyasaların beklentisi ABD enflasyonun yüzde 4,7 civarında artması yönünde.