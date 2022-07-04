ECB, kurumsal tahvil alımlarını yenileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeşil şirketleri desteklemek için kurumsal tahvil alımlarını yeniliyor. Konuya ilişkin ECB’den yapılan açıklamada, iklim değişikliğini para politikası operasyonlarına dahil etmek için ilave adımlar atılacağı belirtildi.

Bankanın 344 milyar euroluk kurumsal tahvil portföyünü daha yeşil şirketleri desteklemek için kademeli olarak yenileceğin belirtildiği açıklamada, bankanın tahvil yatırım kararlarını verirken şirketlerin geçmiş performanslarına, karbon emisyonu azaltılması hedeflerine ve kamuya açıklanan verilere bakılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ECB’nin iklim eylem planına uygun olarak kurumsal tahvil alımlarında, teminat çerçevesinde, açıklama zorunluluklarında ve risk yönetiminde iklim değişikliğini hesaba katılacağı ifade edilerek, söz konusu ilave adımların Eurosystem'in bilançosundaki iklim değişikliği ile ilgili finansal riski azaltmayı, şeffaflığı teşvik etmeyi ve ekonominin yeşil geçişini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

“Daha fazla adımlar atacağız”

ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde kurumsal tahvil alımlarında yeşil şirketleri desteklemeye yönelik ilave adımlarla iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılıklarını “gerçek eylem”e dönüştürdüklerini belirtti.

Lagarde, “Görevimiz dahilinde, iklim değişikliğini para politikası operasyonlarımıza dahil etmek için daha somut adımlar atıyoruz. Ve gittikçe genişleyen iklim gündemimizin bir parçası olarak, faaliyetlerimizi Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getirmek için daha fazla adımlar atacağız.” ifadesini kullandı.

ECB, uzun süredir iklim değişikliğine karşı mücadelenin Euro Bölgesi’nde finansal istikrarın korunması konusunda çok önemli olduğunu savunuyor.