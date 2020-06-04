ECB muslukları biraz daha açtı

04 Haziran 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmedi ve COVID-19 krizi için açıkladığı 750 milyar euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı’nı (PEPP) beklentilerin de üzerinde 600 milyar euro artıracağını duyurdu. Böylece ECB’nin PEPP varlık alım programı 1,35 trilyon euroya yükselmiş oldu. Parite karar öncesinde 1,12 düzeyinin altına gerilerken, karar sonrası tekrar 1,12’nin üzerine çıktı. ECB’nin sitesinde yayınlanan açıklamada PEPP varlık alımlarının en az Haziran 2021’e kadar uzatıldığı da belirtildi.

ECB’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25’te sabit bırakıldığı bildirildi ve şu bilgiler verildi:

PEPP varlık alımları en az Haziran 2021 sonuna kadar sürecek. PEPP anapara ödemeleri de en az 2022 sonuna kadar tekrar varlık alım programında kullanılacak. Aylık 20 milyar euroluk varlık alımlarına martta açıklanan yıl sonuna kadar 120 milyar euroluk ek alımla birlikte sürecek. Faiz oranlarının enflasyon yüzde 2’ye yaklaşana kadar düşük düzeylerde kalacağı tekrar teyit edildi. Açıklamaya göre ana para ödemeleriyle ek varlık alımları da yapılmaya devam edilecek.

ECB 30 Nisan toplantısında, mart ayında açıkladığı PEPP programı sonrası Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını da kolaylaştırmıştı.

ECB Başkanı Christine Lagarde geçtiğimiz haftalarda ılımlı senaryonun artık seçenek dışı olduğunu söylemişti.

Alman mahkeme 3 ay vermişti, kaldı 2

Gelişmelere paralel, Almanya’da Anayasa Mahkemesi’nin 5 Mayıs’ta ECB’ye verdiği üç aylık süre işlemeye devam ediyor. Alman Anayasa Mahkemesi ECB’nin 2015’te başlattığı varlık alım programı için Bundesbank’ın elini bağlayabilecek bir karar almıştı. Mahkeme, 5 Mayıs’ta aldığı kararda ECB’ye programda gerekli düzeltmeleri yapması ve alımların gerçekten gerekli olduğunu kanıtlaması için üç ay süre vermişti.