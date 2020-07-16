ECB öncesi piyasalarda satıcılı seyir

16 Temmuz 2020

Küresel piyasalar, beklentilerin üzerinde gelen Çin büyüme verisi ve COVID-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışına rağmen güne satış ağırlıklı başladı. Piyasalardaki satış baskısında ABD ve Çin ilişkilerinin kötüleşmesi ve yeniden baş gösteren koronavirüs salgınının ekonomiye olan maliyeti konusundaki kaygılar etkili oluyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.83 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.49 düştü. S&P 500 vadelileri ise yüzde 0.30 civarı düşüş kaydetti.





Yurt içinde ise dolar/TL güne 6,85'ten euro/TL 7,82'den el değiştiriyor.





Çin'den gelen büyüme düşüşlere engel olamıyor





Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentileri aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 büyüdü. Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyümesi de Asya borsalarının düşüşüne mani olamadı. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak yoğun veri gündemi takip edilecek.





Brent petrol 43 doların üzerinde

Petrol fiyatları, OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu müttefik ülkelerin rekor seviyedeki arz

kısıntısını Ağustos ayından itibaren hafifletme üzerinde anlaşmaları sonrası geriledi.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 43.52 dolar seviyesine

inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.8 gerilemeyle 40.88 dolara düştü.

OPEC+, Mayıs ayından beri küresel petrol arzının yüzde 10'una tekabül eden, günde 9.7 milyon

varillik kesinti yapıyordu. Ancak Ağustos'tan Aralık'a kadar arz kesintileri resmi olarak günde

7.7 milyon varile çekilecek.



Altın 9 yılın zirvesinde yatay



Altın fiyatları, artan koronavirüs vakaları ve gerilen ABD-Çin ilişkileri konusundaki

endişelerin Çin'in ekonomik büyüme verilerini gölgelemesiyle dokuz yıllık zirvesine yakın yatay

seyretti.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1.808 dolar seviyesinde işlem

görürken, ABD altın vadelileri ise 1.814 dolar seviyesinde yatay seyretti.





ABD-Çin gerilimi tırmanıyor

ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi. Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, hanehalkı 2019 tüketim harcaması



12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi



14.45 ECB faiz kararı



15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar



15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü



15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları



17.00 ABD, mayıs ayı işletme stokları



17.00 ABD, temmuz ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi