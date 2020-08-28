ECB, Romanya ve Hırvatistan Merkez Bankalarıyla repo hattını uzattı

28 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNR) ve Hırvatistan Merkez Bankası (HNB) ile oluşturulan repo hatlarının 6 ay uzatıldığını bildirdi.

ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın COVID-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik BRN için 2 milyar euro ve HNB için de 4,5 milyar euroluk repo imkanının Haziran 2021’e uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, repo hatlarının ilk başta 31 Aralık 2020’ye kadar kalması için açıldığı belirtilerek, hattın amacının da merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara euro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA