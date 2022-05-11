ECB, sessizliğini Haziran ayında bozabilir

Euro bölgesi enflasyonunun ECB'nin hedefinin neredeyse dört kat üzerine çıkarak %7.5 ile rekor seviyede seyretmesi, ekonomiye destek politikasını geri çekmesi için bankanın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bazı politikayapıcılar varlık alımlarının sonlandırılması ve faiz artırımlarına gidilmesi gibi adımlar da dahil olmak üzere daha hızlı "normalleşmeye" gidilmesini istiyor.

Estonya Merkez Bankası Başkanı Müller, bankanın hedeflerine uygun olarak ilk aşamada Temmuz'un başında varlık alımlarının sona ermesi gerektiğini ancak bu adımın daha önceye alınmasının da mümkün olduğunu ifade etti.

Müller, "Varlık alımlarının birkaç hafta erken sonlandırılmasını değerlendirebiliriz ancak asıl konu faiz artırımı, bu konuda çok fazla gecikme yaşamamalıyız" dedi.

Haziran'da faiz artırımına gidilmesi ECB'nin faiz artırımından önce varlık alımını sonlandırma hedefiyle uyuşmuyor ancak ECB, 9 Haziran'da faiz artırımına gitmese de faiz artırım planına dair güçlü bir mesaj verebilir.

Müller, "Faiz artırımına o zaman (Haziran'da) karar verip vermememiz gerektiğinden emin değilim. Ama belki de faiz artırımına dair beklentilerimizi belirtebiliriz. Bana göre bir sonraki toplantıda (21 Temmuz'da) faiz artırımlarına odaklanabiliriz" ifadelerini kullandı.