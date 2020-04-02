ECB, stratejik gözden geçirmeyi 2021 ortasına uzattı
Avrupa Merkez Bankası, para politikası için stratejik gözden geçirmeyi 2021 yılı ortasına uzattığını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, para politikası için başlattığı stratejik gözden geçirmesin süresini uzatmaya karar verdi.
ECB açıklamasında, "Banka'nın karar organlarının ve personelinin, Eurosistem içinde yer alan ulusal bankaların tüm çabalarının koronavirüs salgınının yarattığı zorlukları düzeltmeye odaklamakta oldukları cari durumda, stratejik gözden geçirmenin tamamlanması 2020 sonundan 2021 ortasına ertelendi" ifadeleri yer aldı.
ECB, Euro Bölgesi vatandaşlarını para politikasına ilişkin yazılı görüş ve önerilerini sunmaya devam etmeye de çağırdı.