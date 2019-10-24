ECB, ‘Süper Mario’lu son toplantısında faizleri değiştirmedi

24 Ekim 2019

HİLAL SARI

Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Mario Draghi’nin son olarak katıldığı bugünkü yönetim kurulu toplantısında faizlere dokunmadı.

Politika faizinin yüzde 0.00, marjinal borçlanma faizinin yüzde 0.25 ve mevduat faizinin yüzde -0.50 olarak kalmasına karar verildi. ECB sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmeyerek Eylül toplantısında duyurduğu gibi 1 Kasım’dan itibaren aylık 20 milyar euro büyüklüğünde tahvil alım programının başlayacağını da teyit etti. Banka enflasyonun yüzde 2’nin altına yaklaşana kadar uzun bir süre bu düşük düzeylerin korunacağını yineledi.

Ekonomik büyümenin zar zor pozitifte kaldığı ve enflasyonun hedefin yarısının da altında olduğu Euro Bölgesi’nde ECB büyümeyi teşvik etmek için geçen ayki toplantısında aylık 20 milyar euro büyüklüğündeki tahvil alımını içeren parasal genişleme adımını duyurmuş fakat şahin politika yapıcıların eleştirilerine maruz kalmıştı.

Sekiz yıllık görev süresinde hiç faiz artırmadı

Toplantıya ECB’nin yeni başkanı Christine Lagarde da gözlemci olarak katıldı. Draghi sekiz yıllık başkanlık döneminde faizleri hiç artıramadı ve tahvil alım programları ve düşük faizlerle piyasalara likidite sağladığı bir görev süresi oldu. Dünya basınında ‘Süper Mario’ olarak da anılan Draghi’nin Euro Bölgesi krizi sırasında kullandığı ‘ne gerekiyorsa yapacağız’ ifadesi en unutulmaz sözlerinden biri oldu.