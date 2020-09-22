ECB, sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edecek

22 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaptığı açıklama ile gelecek yıldan itibaren sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri teminat olarak kabul edeceğini bildirdi.

Açıklamada bankanın, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere AB’nin veya BM’nin iklim ve çevre ile ilgili sürdürebilirlik performans hedefiyle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edeceği belirtildi.

Açıklamasında, ECB'nin martta başlattığı Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Varlık Alım Programı (APP) kapsamında sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri alabileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA