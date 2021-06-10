ECB ve ABD enflasyon verisi sonrası dolar/TL'de düşüş yüzde 1'i geçti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel piyasalar ve özellikle de gelişmekte olan ülke para birimleri için ciddi baskı yaratan kritik süreç bugünkü ECB'nin faiz toplantısı ile başladı. ECB, haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmezken varlım alım programı (PEPP) alım miktarını da azaltmadı ve 1,85 tirilyon euro düzeyinde sabit bıraktı. Piyasalarda ECB'nin PEPP kapsamında varlık alım tutarında indirime gitme ihtimali bulunuyordu.



Yoğun ve kritik gündem öncesinde güne 8,58 düzeyinde başlayan dolar/TL, gün ortasına doğru 8,52'lere kadar çekilmişti. Euro/TL ise 10,47'lerden 10,40'ın altına inmişti. ECB'nin beklentiler dahilinde gelen kararları ve varlık alımlarının devam etmesiyle birlikte Türk Lirası varlıklar değer kazandı. Dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler yüzde 1'in üzerine çıktı.

Gün içi en düşük seviye olarak 8,45'i gören dolar/TL saat 17:10 itibarıyla dolar/TL, 8,4670'ten değerleniyordu. Euro/TL ise 10,31'e kadar çekildikten sonra aynı dakikalarda 10,3310'dan el değiştiriyor.

ABD enflasyonu beklentileri aştı

Günün ve haftanın en önemli verilerinden ABD enflasyonu mayıs ayında, yıllık bazda yüzde 5'lik ile beklentilerin üzerinde arttı ve 13 yılın zirvesine yaklaştı.

Endeksteki aylık artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri ABD enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,7, aylık bazda ise yüzde 0,4 civarında artması yönündeydi.

Dolar endeksi 5 ayın dibine yakın



Küresel piyasalarda dolar endeksi 90 seviyesi ile 5 ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan dolardaki zayıf seyre paralel ABD faizlerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakması da gelişmekte olan para birimlerini destekliyor. Gelişmekte olan para birimleri bugün dolar karşısında yüzde 0,7 ile 1.1 arasında değer kazanıyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli gösterge Hazine tahvil getirisi dün akşam yüzde 1,528'den yüzde 1,47'ye doğru düştükten sonra bugün yüzde 1,5 civarında seyretti. Getiriler yüzde 1,47'nin altına indiği takdirde 4 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviyeye inmiş olacak.