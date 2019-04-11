ECB ve Fed'in ardından küresel piyasalar

11 Nisan 2019

Avrupa (ECB) ve ABD Merkez bankalarının (Fed) yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ve ticaret korumacılığına dair endişelerini desteklemesiyle Asya borsaları yaklaşık sekiz ayın zirvesinden gerilerken, dolar da değer kaybetti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı çözüme kavuşturulmamışken, ABD Başkanı Donald Trump AB'den ithal 11 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. Trump'ın bu açıklaması ticaret gerilimlerinde yeni tırmanmaya işaret etti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda dört gündür kaydettiği kazanımlarla geçen yıl Ağustos sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından yüzde 0.3 geriledi.

Çin hisseleri zayıf seyir izlerken, Çin lokomotif hisseleri yüzde 1 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 0.6 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yenin değer kazanmasıyla yüzde 0.3 geriledi.

Para piyasalarında görünüm

Dolar, Fed'in dün akşam yayınladığı son toplantı tutanaklarının para politikasını gevşetme yanlısı yaklaşımını kuvvetlendirmesiyle iki haftanın dip seviyesine yakın seyrederken; sterlin, Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerinin Brexit'i 31 Ekim'e kadar ertelemesinin ardından yatay seyrediyor.

Para piyasaları, Cuma günü açıklanacak Çin ticaret rakamları ve gelecek hafta açıklanacak Çin ilk çeyrek GSYH verisi gibi dünyanın ikinci büyük ekonomisinden gelecek ekonomik verilere odaklandı.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 96.823 ile 2 haftanın dip seviyesine geriledikten sonra 96.903 ile yatay seyrediyor.

Dün akşam yayımlanan tutanaklara göre Fed politika yapıcıları son toplantılarında, bankanın bilanço küçültme programını Eylül ayında durdurduktan sonra yapabileceği olası politika adımlarını ele aldılar. Bu noktada bazı politika yapıcılar, ABD Hazine menkul kıymet alımlarını savunuyor.

İngiltere'nin AB'den Cuma günü anlaşmasız ayrılmayacağına yönelik piyasa beklentilerine paralel olarak, AB'nin bir aydan kısa sürede ikinci kez Brexit tarihini ertelemesine sterlin tepki vermedi. Sterlin hafif değişim göstererek 1.3097 dolar seviyesinde bulunuyor. AB'nin aldığı karar İngiltere'nin AB'den nasıl, ne zaman ayrılacağı ve hatta ayrılıp ayrılmayacağına dair yeterince netlik sunmadığı için sterlini baskılıyor.

Kaynak: Reuters