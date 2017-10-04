ECB, ziyaretçi merkezini bugün açacak

04 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Başkan Mario Draghi'nin katılımıyla bugün ziyaretçi merkezinin açılışını yapacak.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın bugün Frankfurt'taki binasında açılacak ziyaretçi merkezinin Avrupa'daki vatandaşların ve diğer misafirlerin bankanın görevleri ve misyonu hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak sağlayacağı ifade edildi.

Ziyaretçi merkezinin 4 ana bölüme ayrıldığı aktarılan açıklamada, "İlk bölüm olan 'sürdürmek', ECB'nin fiyat istikrarını nasıl sürdürdüğüne bakıyor. İkinci bölüm olan 'korumak', ECB'nin finansal istikrarı teşvik etme ve bankaları denetleme rolünü ele alıyor. Üçüncü bölüm 'birleştirmek', bankanın ödeme sistemlerini geliştirme ve euro banknotları tedarik etme görevlerini vurguluyor. Dördüncü bölüm olan 'başarı' Avrupa'nın başarılarını vurgulayarak daha geniş bir Avrupa perspektifi sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaretçi merkezinin geliştirilmesinin ve oluşturulmasının iki yıldan biraz daha uzun sürdüğü ifade edilen açıklamada, toplam maliyetin 5,4 milyon euro olduğu ve ziyaretçi merkezinin yılda 40 bin ziyaretçi ağırlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Draghi, "Ziyaretçi merkezi, ECB'nin faaliyetleri hakkında halkın daha fazla bilgi edinebileceği ve bu faaliyetlerin insanların günlük yaşamını ve işleri nasıl etkilediği konusunda bize fiziki bir yer sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Draghi’nin bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilecek açılış konuşmasında enflasyona ve para politikasına ilişkin konulara değinmesi bekleniyor.

Kaynak: AA