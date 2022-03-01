ECB'den Avrupa bankalarına Rusya takibi

Konuya yakın kaynakların Reuters'e verdikleri bilgiye göre Avrupa Merkez Bankası, Rusya ile yakın ilişkileri olan Riffeisen Bank International gibi bankaların bu ilişkilerini yakın takibe aldı.

Kaynaklara göre ECB, Rusya ile yakın ilişkileri olan bankalardan likidite pozisyonları konusunda daha sık rapor talep etmeye başladı ve denetçilerden yaptırımların bu bankaların Rusya ile Ukrayna'daki varlıkları ve operasyonlarına etkileri konusunda güncelleme istedi.

Raiffeisen Bank International CEO'su Johann Strobl yaptığı açıklamada, Banka'nın Rusya'daki bağlı ortaklığının çok güçlü bir likidite pozisyonuna sahip olduğunu vurguladı.