ECB'den, faiz indirimi ve varlık alımı sinyali

02 Mart 2020

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Banka'nın koronavirüs konusunda gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu bildirdi ve ECB'in faizleri indirmeye, varlık alımına hazır olduğunun sinyalini verdi.



Guindos yaptığı açıklamada, "Uyanık olmaya devam edeceğiz ve gelen tüm verileri yakından takip edeceğiz. Yönetim Konseyi, enflasyonun hedefe doğru sürdürülebilir şekilde ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanlarını uygun şekilde ayarlamaya hazır" diye konuştu.