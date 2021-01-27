ECB'den gelen açıklama euroya satış getirdi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot'un ECB'nin finansal şartları iyileştirmek ve enflasyon hedefine ulaşmak için ihtiyaç gördüğü takdirde mevduat faizini daha da düşürmek için alanı olduğunu söylemesi euronun özellikle GBP karşısında değer kaybetmesine yol açtı.



Bloomberg TV'ye konuşan Knot'un açıklamalarının ardından EURGBP paritesi son 8 ayın en düşük seviyesine indi. 0,8824'e kadar gerileyen EURGBP şu sıralarda düne göre yüzde 0,25 kayıpla 0,8834'ten işlem görüyor.



Knot'un açıklamaları ile EURUSD paritesi de 1,21194'e kadar gerdiledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,32 kayıpla 1,21286 seviyesinde.