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ECB'den PEPP açıklaması: Sonlandırılmasını konuşmak için erken

Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Robert Holzmann, azaltılması gündemde olan ECB varlık alım programıın (PEPP) ne zaman sonlandırılacağını konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Robert Holzmann, ekonomiyi desteklemek üzere yapılan varlık alımlarını sonlandırmayı değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

Başkan, PEPP programının geçici bir enstrüman olarak tasarlındığını hatırlattı. PEPP varlık alımlarının planlandığı üzere 2022 Mart ayında sona ereceğini kaydetti.

ECB'nin artan enflasyon endişeleri nedeniyle tehlikeli bir ortamda olduğu yorumunda bulunan yönetici, "Enflasyon %3 seviyelerinin üzerine çıkarsa o zaman stratejiyi gözden geçirmek gerek" ifadelerini kullandı.

 