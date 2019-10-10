ECB’nin bazı üyeleri tahvil alımına karşı

10 Ekim 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB’nin Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programını başlatmasına bazı kurul üyelerinin karşı çıktığına yer verildi.

Tutanaklarda, karşı çıkan üyelerin, parasal genişlemenin ucunun açık bırakılmasının, zamanla piyasalar tarafından daha fazla varlık alımı beklentisine yol açabileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

Tutanaklarda, “Bazı üyeler, varlık alımlarının yeniden başlatmak için durumun yeterince güçlü olmadığını değerlendirdi. Bu varlık alımını daha az etkili bir araç olarak gördükleri veya son çare olarak gördüklerinden kaynaklandı” ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, ECB'nin daha fazla tahvil alımı için ne kadar yeri olduğuna işaret edilmezken, alımın limitleri zorlaması için önemli bir zamanın olduğuna vurgu yapıldı.

Tutanaklarda, bazı kurul üyelerinin varlık alımı yeniden başlatmanın genişleme paketinin de yer almazsa, 20 baz puanlık faiz indirimini desteklemeye hazır olduklarını söylediklerine yer verildi.

ECB tutanaklarında, parasal geçiş mekanizmasının iyi çalıştığı ve bankaların uzun vadeli kredilerinde geliştirilen koşullardan yararlandığına da vurgu yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti.

Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlayacak.

ECB, 2015'in mart ayından itibaren Euro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon euro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.