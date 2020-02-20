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ECB'nin karı 2019'da yüzde 50 arttı

Avrupa Merkez Bankası, 2019 yılında 2,4 milyar euro kar etti.

ECB'nin karı 2019'da yüzde 50 arttı
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 Avrupa Merkez Bankası'nın karı 2019'da 2018'e göre yüzde 50 artarak 2,4 milyar euro oldu. Karın artmasında Banka'nın elinde ABD Doları portföyü ve varlık alım programı çerçevesinde satın alınan  tahviller etkili oldu.

ECB, 2019'da elinde tuttuğu döviz varlıklarından net faiz karını  yüzde 22 artırdı. Varlık alım programı çerçevesinde alınan tahvillerden  net faiz geliri de yüzde 39 yükseldi.

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