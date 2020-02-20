ECB'nin karı 2019'da yüzde 50 arttı
Avrupa Merkez Bankası, 2019 yılında 2,4 milyar euro kar etti.
Avrupa Merkez Bankası'nın karı 2019'da 2018'e göre yüzde 50 artarak 2,4 milyar euro oldu. Karın artmasında Banka'nın elinde ABD Doları portföyü ve varlık alım programı çerçevesinde satın alınan tahviller etkili oldu.
ECB, 2019'da elinde tuttuğu döviz varlıklarından net faiz karını yüzde 22 artırdı. Varlık alım programı çerçevesinde alınan tahvillerden net faiz geliri de yüzde 39 yükseldi.
ECB, 2019'da elinde tuttuğu döviz varlıklarından net faiz karını yüzde 22 artırdı. Varlık alım programı çerçevesinde alınan tahvillerden net faiz geliri de yüzde 39 yükseldi.