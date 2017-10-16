ECB'nin önerisi İtalyan bankalarını etkileyecek

16 Ekim 2017

Standard & Poor's'a (S&P) göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sorunlu kredilerin azaltılmasına yönelik yeni kuralların en çok İtalyan bankalarını etkileyeceği bildirildi.

Foreks'in haberine göre bu yeni kurallar sonrasında, İtalyan bankalarının şirketlerden gelen kredi taleplerine yanıt vermekte daha az hevesli olabilecekleri de ifade edildi.

S&P yayınladığı raporda, "İtalyan bankalarının yurt içi şirketlere kredi vermekte giderek daha az hevesli hale gelmelerini bekliyoruz. Genel olarak bakıldığında İtalyan bankalarının, ECB'nin yeni kurallarından Euro Bölgesi içinde en çok etkilenecek bankalar olduklarını düşünüyoruz. değerlendirmesini yaptı.

İtalyan bankalarının sorunlu kredileri elden çıkarmaya devam etmelerini bekleyen S&P, bu satışların 2019'a kadar 100-120 milyar euro olacağını tahmin etti.

S&P, bu kadar büyük miktarda sorunlu kredinin cari fiyatlardan elden çıkarılmasının İtalya ve Portekiz'de bankaları sermayelerini güçlendirecek tedbirler almaya zorlayabileceğini vurguladı.