ECB’nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı genişletilebilir

22 Mayıs 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi'nin 29-30 Nisan’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB’nin Yönetim Konseyi’nin Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için haziran ayındaki toplantıda PEPP ve diğer araçları düzenlemeye tamamen hazır olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, “ECB Yönetim Konseyi'nin haziran toplantısında, Eurosistem personeli makro ekonomik tahminleri dahil olmak üzere daha fazla bilgi mevcut olacak. Bu noktada, Yönetim Konseyi, teşviklerin ölçeğinin ihtiyaç duyulandan daha az olduğunu görürse, PEPP'yi ve potansiyel olarak diğer araçları ayarlamaya hazır olacaktır.” ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyelerinin genel ölçüde paylaştığı görüşü, konseyin para politikası tedbirlerinin güçlü parasal duruşu sağladığı yönünde olduğu belirtildi.

ECB’nin tutanaklarında, para politikasının mevcut problemleri kendi başına çözemeyeceğine de vurgu yapıldı.

Bankanın Yönetim Konseyi 4 Haziran’da bir araya gelecek.

ECB, 29-30 Nisan’da yapılan yılın üçüncü para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Avro Bölgesi finansal sisteminde likidite şartlarına destek olmak üzere bankalar için yeni bir pandemi refinansman operasyonu açıklamıştı.

Yönetim Konseyi, aynı toplantıda politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

Kaynak: AA