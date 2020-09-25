ECB'ye enflasyon hedefi için 'formülü gözden geçir' uyarısı

25 Eylül 2020

ECB'nin yüzde 2'nin hemen altı ve hemen üstü olarak belirlenmiş hedefin bazen algılandığı gibi bir tavan olmadığını ifade eden Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin enflasyonun hedefin üzerine çıkmasına politikayı sıkılaştırmadan bir süre müsamaha göstermesi gerektiğini ifade etti.



"Yönetim Konseyi tekrar tekrar simetriye bağlı olduğunu teyit ediyor" diye konuşan Villeroy, "Bununla beraber, bizim cari formülasyonun bu konuda kuşkuya düşülmesine neden olup olmadığını değerlendirmemiz gerekli" dedi.



Enfasyonun hedefin altında seyratmeye devam ettiği ortamda ECB'nin cephanesinin tükenmekte olduğu iddialarını reddeden Villeroy, ECB'nin daha fazla adım atma kararlılık ve kapasitesinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirtti ve "Eğer ihtiyaç olur ise, ECB'nin manevra için bolca hareket alanı var" diye konuştu.