Ecogreen yarın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor, Ecogreen Enerji Holding borsada ne zaman işlem görecek? Ecogreen Borsa İstanbul, ECOGR.E BİST

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Ecogreen Enerji Holding A.Ş., halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarı'nda işlem görmeye hazırlanıyor. Borsa İstanbul, şirketin paylarının işleme açılmasına dair detayları 30 Ekim tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Kotasyon süreci tamamlandı

KAP’ta yayımlanan resmi açıklamaya göre, Ecogreen Enerji Holding'in toplam sermayesini temsil eden 540 milyon TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kotaya alındı.

Hisseler yarın 10,40 tl baz fiyatla başlıyor

Halka arzının tamamlanmasının ardından şirketin payları, yarından itibaren Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda 'ECOGR.E' koduyla işlem görmeye başlayacak. Hisseler, 10,40 TL baz fiyat üzerinden ve sürekli işlem yöntemi ile alınıp satılacak. Ayrıca, ilgili sırada yatırımcı güvenliğini sağlamak amacıyla maksimum emir değerinin 1 milyon TL olarak belirlendiği bilgisi de paylaşıldı.

Ecogreen Enerji Holding'in halka arzı, yatırımcılar tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti.