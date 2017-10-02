Eczacıbaşı, Schwarzkopf'taki paylarını devretti

02 Ekim 2017

EİS Eczacıbaşı, yüzde 47 ortak olduğu Eczacıbaşı-Schwarzkopf şirketindeki paylarını, ana hissedar Henkel'e devretti.

Devirde toplam tutar 2 milyon 935 bin euro oldu.

EİS Eczacıbaşı tarafından KAP'a yapılan şu ifadeler yer aldı:

"12 Eylül 2017 tarihinde, iş ortaklığımız Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf')'de sahip olduğumuz toplam 1.175.000 TL nominal bedelli payların, 2.922.758 euro satış bedeli ile Henkel'e satılmasına ve pay satış bedelinin, pay devir tarihi itibariyle yeniden organizasyona ilişkin masraflara bağlı olarak yapılabilecek düzeltmeye tabi olmak şartıyla, kapanış tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verildiğini duyurmuştuk.

Eczacıbaşı-Schwarzkopf'da sahibi olduğumuz payların tamamının Henkel Central Eastern Europe Operations Gesellschaft mbH'ye satışı işlemi bugün tamamlanarak, kapanış tarihi itibarıyla pay devir bedeli 2.935.014 euro olarak belirlenmiştir. Kapanış tarihi öncesi döneme ilişkin olarak Eczacıbaşı-Schwarzkopf adına tazminat yükümlülüğü doğması halinde, tazminatlar satıcıların payları oranında alıcıya ödenecek olup, Henkel 2.935.014 euro tutarındaki satış bedelinin tamamını bugün peşin olarak ödemiştir."