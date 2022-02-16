Ege Endüstri kur korumalı mevduat hesabı açıyor

Kur korumalı mevduat hesabı açma kararı alan şirketler arasına Ege Endüstri de katıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada altı ay vadeli toplam 154,09 milyon TL tutarında kur korumalı mevduat hesabı açılmasına karar verildiği belirtildi.

Alınan bu kararla yaklaşık 3,8 milyon TL'lik kurumlar vergisi istisnası sebebiyle avantaj sağlanması beklendiği ifade edildi.

BDDK verilerine göre 10 Şubat itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 336,28 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 177,29 milyar TL'si Hazine'nin enstrümanında yer alırken, 158,99 milyar TL'si ise TCMB'nin TL'ye dönüşüm hesaplarında bulundu.