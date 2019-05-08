Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı

08 Mayıs 2019

Tofaş, Bursa'da üreterek dünya geneline ihraç ettiği Egea modelinin facelift çalışmaları, yani yenilenmesi için 2020 sonuna kadar 225 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırım sonucu 2023 olarak belirlenen Egea'nın üretim süresi bir yıl uzatılırken, bu tarihe kadar olan toplam üretim hedefi 150 bin adet artırılarak 1.45 milyon adete yükseltildi. Üretimin yüzde 70'inin ise ihraç edilmesi planlanıyor.

Tofaş KAP'a yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar yaklaşık 530 bin adet ürettiği Egea'nın yeni halinin üretimine 2020'nin son çeyreğinde başlayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezber bozan bir model olan Fiat Egea, son 3 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili oldu, EMEA Bölgesi'nde de pazar başarısını sürdürüyor. Model ailesi, yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürecek" dedi.

Eroldu, "Geçtiğimiz yıl Tofaş'ın kuruluşunun 50. yıl dönümüydü. En az 50 yıl daha Türkiye'nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmak niyetindeyiz. İhtiyaçları takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojide rekabetçiliği sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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