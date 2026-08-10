Egeyapı GYO kârını yüzde 76 artırdı

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Borsa İstanbul’da EGEGY koduyla işlem gören Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Egeyapı GYO bilançosu kapsamında şirketin net dönem kârı 707,1 milyon TL'ye ulaşırken, geçen yılın aynı dönemindeki 400,6 milyon TL'ye göre yüzde 76,5 artış kaydetti. Finansal tablolar ile karşılaştırmalı dönem rakamları TMS 29 kapsamında 30 Haziran 2026 satın alma gücüne göre sunuldu.

Şirketin ilk altı aylık hasılatı 542,6 milyon TL'den 3,25 milyar TL'ye yükselerek yıllık bazda yaklaşık yüzde 500 arttı. Brüt kâr 208,1 milyon TL'den 1,12 milyar TL'ye çıkarken, esas faaliyet kârı da 29,2 milyon TL'den 926,7 milyon TL'ye ulaştı.

Egeyapı GYO bilançosu satış gelirlerinin büyük bölümünün gayrimenkul teslimlerinden geldiğini gösterdi. İlk yarıda daire, ofis ve iş yeri satış gelirleri 3,25 milyar TL'ye yaklaşırken, kira gelirleri 7,1 milyon TL oldu.

İkinci çeyrek kârı yüzde 36 geriledi

İlk yarıdaki güçlü artışa karşın yalnızca ikinci çeyrekte net kâr geriledi. Egeyapı Avrupa GYO, 1 Nisan-30 Haziran döneminde 149,8 milyon TL net kâr açıkladı; geçen yılın aynı çeyreğinde bu tutar 234,2 milyon TL seviyesindeydi. Çeyreklik hasılat ise yüzde 126 artışla 928,2 milyon TL'ye yükseldi.

İkinci çeyrekte finansman giderlerinin 35,6 milyon TL'den 91,3 milyon TL'ye çıkması ve 111,3 milyon TL vergi gideri oluşması kârı sınırlayan kalemler arasında yer aldı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 173,5 milyon TL vergi geliri kaydedilmişti.

Finansal borçlanmalar yıl sonundaki 207,6 milyon TL'den 741,9 milyon TL'ye yükseldi. Şirket, kredi girişlerinin Göktürk, Kekliktepe ve Beyoğlu Hasköy projelerinin finansmanında kullanıldığını bildirdi. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı eksi 199,2 milyon TL olurken, geçen yılın ilk yarısındaki eksi 655,3 milyon TL'ye göre iyileşti.

Egeyapı GYO bilançosu, güçlü satış ve esas faaliyet kârı artışına karşılık ikinci çeyrekte daha düşük net kâr ve artan borçluluk ortaya koydu. Özkaynakların 2,02 milyar TL'den 2,67 milyar TL'ye yükselmesi ise Borsa İstanbul yatırımcıları açısından bilançonun olumlu tarafında yer aldı.