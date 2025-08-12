“Eğitim sigortaları çocukların geleceğinin kalkanı”
Çocuklarının eğitimine büyük önem veren ailelerin artan farkındalığıyla birlikte, eğitim sigortalarına olan ilgi her geçen gün yükseliyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına alan sigorta ürünleri, aileler için sağlam bir kalkan görevi görüyor ve geleceğe yapılan yatırımı koruma altına alıyor” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Çocuklarının eğitimi, her ailenin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Ancak beklenmedik durumlar, bu hayati süreçte aksaklıklara yol açarak aileleri finansal açıdan zorlayabiliyor. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen ailelerin eğitim sigortalarına olan ilgisi de artış gösteriyor. Bu doğrultuda Katılım Emeklilik, sunduğu iki ürün olan Eğitim Güvencesi ve Okul Taksit Sigortası’nın aileler tarafından yoğun ilgi gördüğünü duyurdu.
Çocukların eğitimi güvende
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, eğitime yönelik sigortalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Katılım Emeklilik olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya kararlıyız. Eğitim, bir ülkenin en değerli sermayesidir ve biz de bu alandaki finansal güvence ihtiyacını karşılamak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına alan sigorta ürünleri, aileler için sağlam bir kalkan görevi görüyor ve geleceğe yapılan yatırımı koruma altına alıyor” dedi.
Sincek, sundukları sigorta ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: “Eğitim Güvence Sigortası, ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalının yaşamını yitirmesi veya sakat kalması durumunda, poliçede belirtilen şekilde eğitim gören çocuğun eğitim masrafları, poliçe teminatı tutarınca, eğitim süresi boyunca karşılanıyor.
Böylece, hayatın getirebileceği olumsuzluklara rağmen, çocukların eğitim hakkı güvence altına alınmış oluyor. Bu sayede poliçe sahibinin yaşadığı talihsiz bir olayda, çocuğun okul masrafları sigorta tarafından karşılanarak eğitimine ara vermeden devam etmesi sağlanıyor. Aileler, beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek giderleri konusunda endişe etmekten kurtuluyor ve çocukların gelecekleri için yapılan eğitim planlarının sekteye uğraması engelleniyor.”
Vergi avantajı sağlıyor
Eğitim Güvencesi Sigortası’nın esnek ödeme seçenekleriyle her ailenin bütçesine uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını anlatan Sincek, “Bu üründe sigorta süresi çocuğun eğitim planına göre 2 ila 20 yıl arasında belirlenebiliyor. Üstelik bu ürünle sigortalılar, vergi avantajından da yararlanabiliyor. Katılım Emeklilik, tüm ürünlerinde olduğu gibi bu sigortada da faizsiz sigortacılık prensipleriyle hareket ediyor. Birikimler faiz içermeyen yatırım araçlarında değerlendiriliyor.
18-63 yaş arasındaki tüm sağlıklı bireylerin faydalanabileceği Eğitim Güvencesi Sigortası’nda primler; yaş, teminat tutarı ve sigorta süresine göre belirleniyor. Prim ödemeleri peşin yapılabileceği gibi aylık ya da yıllık taksitlerle de ödenebiliyor. Teminat tutarı ise çocuğun yıllık eğitim masraflarına göre kişiselleştirilebiliyor. Katılım Emeklilik, Eğitim Güvencesi Sigortası ile çocukların eğitim yolculuğuna sürdürülebilir bir destek sunarken, ailelere de huzur ve güven sağlıyor” diye konuştu.
Okul taksitlerine de güvence
Eğitim Güvencesi Sigortası’nın yanı sıra, Okul Taksit Sigortası ürünü de ailelerin eğitim masraflarını daha rahat yönetmelerine yardımcı oluyor. Okul Taksit Sigortası, poliçe süresince vefat, kaza sonucu kalıcı olarak sakat veya işsiz kalınması durumlarında çocukların eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan finansal desteği sağlıyor. Anlaşmalı eğitim kurumlarında Otomatik Taksit Sistemi ile sözleşme yapılan velilerin yapacakları taksit ödemelerini güvence altına alıyor.