“Eğitim sigortaları çocukların geleceğinin kalkanı”

Sevilay ÇOBAN

Çocuklarının eğitimi, her ailenin en önem­li öncelikleri arasında yer alıyor. Ancak beklenme­dik durumlar, bu hayati süreç­te aksaklıklara yol açarak ai­leleri finansal açıdan zorla­yabiliyor. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken, çocuklarının geleceğini güvence altına al­mak isteyen ailelerin eğitim sigortalarına olan ilgisi de ar­tış gösteriyor. Bu doğrultuda Katılım Emeklilik, sunduğu iki ürün olan Eğitim Güvence­si ve Okul Taksit Sigortası’nın aileler tarafından yoğun ilgi gördüğünü duyurdu.

Çocukların eğitimi güvende

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, eğiti­me yönelik sigortalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Katılım Emeklilik olarak, geleceğimi­zin teminatı olan çocukları­mızın nitelikli eğitim alabil­meleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya karar­lıyız. Eğitim, bir ülkenin en değerli sermayesidir ve biz de bu alandaki finansal güvence ihtiyacını karşılamak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri­ni güvence altına alan sigor­ta ürünleri, aileler için sağlam bir kalkan görevi görüyor ve geleceğe yapılan yatırımı ko­ruma altına alıyor” dedi.

Sincek, sundukları sigorta ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: “Eğitim Güvence Sigor­tası, ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalının yaşamını yitirmesi veya sa­kat kalması durumunda, poli­çede belirtilen şekilde eğitim gören çocuğun eğitim mas­rafları, poliçe teminatı tuta­rınca, eğitim süresi boyunca karşılanıyor.

Böylece, hayatın getirebileceği olumsuzluk­lara rağmen, çocukların eği­tim hakkı güvence altına alın­mış oluyor. Bu sayede poliçe sahibinin yaşadığı talihsiz bir olayda, çocuğun okul masraf­ları sigorta tarafından karşıla­narak eğitimine ara vermeden devam etmesi sağlanıyor. Ai­leler, beklenmedik durumlar­da ortaya çıkabilecek giderle­ri konusunda endişe etmek­ten kurtuluyor ve çocukların gelecekleri için yapılan eğitim planlarının sekteye uğraması engelleniyor.”

Vergi avantajı sağlıyor

Eğitim Güvencesi Sigorta­sı’nın esnek ödeme seçenek­leriyle her ailenin bütçesine uyum sağlayacak şekilde ta­sarlandığını anlatan Sincek, “Bu üründe sigorta süresi ço­cuğun eğitim planına göre 2 ila 20 yıl arasında belirlene­biliyor. Üstelik bu ürünle si­gortalılar, vergi avantajından da yararlanabiliyor. Katılım Emeklilik, tüm ürünlerinde olduğu gibi bu sigortada da fa­izsiz sigortacılık prensiple­riyle hareket ediyor. Birikim­ler faiz içermeyen yatırım araçlarında değerlendirili­yor.

18-63 yaş arasındaki tüm sağlıklı bireylerin faydala­nabileceği Eğitim Güvence­si Sigortası’nda primler; yaş, teminat tutarı ve sigorta sü­resine göre belirleniyor. Prim ödemeleri peşin yapılabile­ceği gibi aylık ya da yıllık tak­sitlerle de ödenebiliyor. Te­minat tutarı ise çocuğun yıl­lık eğitim masraflarına göre kişiselleştirilebiliyor. Katı­lım Emeklilik, Eğitim Güven­cesi Sigortası ile çocukların eğitim yolculuğuna sürdürü­lebilir bir destek sunarken, ailelere de huzur ve güven sağlıyor” diye konuştu.

Okul taksitlerine de güvence

Eğitim Güvencesi Sigortası’nın yanı sıra, Okul Taksit Sigortası ürünü de ailelerin eğitim masraflarını daha rahat yönetmelerine yardımcı oluyor. Okul Taksit Sigortası, poliçe süresince vefat, kaza sonucu kalıcı olarak sakat veya işsiz kalınması durumlarında çocukların eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan finansal desteği sağlıyor. Anlaşmalı eğitim kurumlarında Otomatik Taksit Sistemi ile sözleşme yapılan velilerin yapacakları taksit ödemelerini güvence altına alıyor.