EIB'den TKYB'ye 100 milyon Euro kredi

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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 100 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre söz konusu kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Kredi anlaşması, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında hayata geçirilecek.

TKYB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) arasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi.