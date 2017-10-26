EIB'den Türkiye'ye bu yıl daha az finansman gelebilir

26 Ekim 2017

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye'deki projelere son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 2 milyar euronun üzerinde finansman sağlandığını açıkladı. Banka, bu yıl Türkiye için finansman hacminin geçmiş yıllara kıyasla büyük ölçüde daha düşük olmasının beklendiğini bildirdi.

Avrupa Yatırım Bankası Medya Sorumlusu Marco Santarelli, "Banka, Türkiye'ye 1963 yılında yatırım yapmaya başladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamasının ardından, EIB finansman hacmini dikkate değer şekilde artırdı. Son on yılda EIB, Türkiye'deki projelere neredeyse düzenli olarak yılda 2 milyar euronun üzerinde yeni kredi sağladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki projelere değinen Santarelli, "En önemli örnekler Boğaziçi'nin altından geçen raylı tünel, İstanbul ve Ankara arasındaki hızlı tren bağlantısı, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA). Türkiye ile ilişkimizde üç temel dayanak, altyapı projelerine destek olmak, bankaların orta ve küçük ölçekli işletmelere vermesi için kredi sağlamak ve özellikle enerji ve araştırma alanındaki şirketlere doğrudan kredi vermektir. Toplamda 2007 yılından bu yana Türkiye'ye sağladığımız finansman hacminin yaklaşık yarısı orta ve küçük ölçekli işletmelere verildi" dedi.

Santarelli, "Bu yıl şimdiye kadar EIB Türkiye'de toplam değeri 507 milyon euro olan altı projenin finansman kontratına imza attı. Şu anda 2017 yılının tamamı için bir tahminde bulunmak mümkün değil. Fakat bu yıl finansman hacminin geçmiş yıllara kıyasla büyük ölçüde daha düşük olması beklenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA