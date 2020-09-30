Ekimde 4 tahvil ihalesi ile 20 milyar TL borçlanma planlandı

30 Eylül 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre; Hazine söz konusu dönemde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Ekim ayında toplam 43,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanırken, önümüzdeki ay 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Hazine, 6 Ekim Salı günü 17 Temmuz 2024 itfalı, 4 yıl (1.379 Gün) vadeli TLREF'e Endeksi 3 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün 1 Ekim 2025 itfalı, 5 yıl (1.820 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez ihraç edilecek.

Hazine 20 Ekim'de 4 Mayıs 2022 itfalı 2 yıl (560 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 Mayıs 2027 itfalı 7 yıl (2.387 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.