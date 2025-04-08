Ekmek değil altın kuyruğu! Halk Kuyumcukent'e akın etti

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 776 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle Kuyumcukent AVM’deki kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Altın fiyatları geçen haftaya göre geriledi

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.